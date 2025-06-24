Около 350 тысяч туристов посетили Солнечногорск с начала 2025 года

В первом полугодии текущего года более 65 тысяч человек побывали в Солнечногорске в рамках организованных экскурсионных программ. Также около 270 тысяч воспользовались услугами местных отелей и баз отдыха.

Наибольшей популярностью у туристов пользуются парк-отели Lesnoy и «Солнечный», бутик-отель Seneshal и загородный отель «Истра Холидей». Среди популярных экскурсионных маршрутов выделяются усадьба Шахматово и «Путевой дворец». Кроме того, Солнечногорск активно участвует в различных туристических выставках.

«Наш округ с каждым годом становится все более популярным направлением в Московской области для гастрономического, культурно-образовательного, рекреационного и сельского туризма. На территории муниципалитета открывают новые объекты для посещения: музеи, объекты агротуризма, кафе, рестораны — все, что необходимо для качественного отдыха», — рассказал первый заместитель Солнечногорска Кирилл Типографщик.

С информацией о туристических объектах и достопримечательностях округа можно ознакомиться в разделе «Туризм» на инвест-портале.