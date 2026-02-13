Около 3,5 млн жителей Подмосковья смогут пройти диспансеризацию в 2026 году

Жители Подмосковья могут пройти бесплатную диспансеризацию и оценить состояние здоровья. В 2026 году году программа профилактических обследований претерпела изменения и стала более адресной.

Теперь медики будут уделять особое внимание раннему выявлению нарушений липидного обмена и признаков атеросклероза. Пациентам в возрасте от 18 до 40 лет однократно определят уровень липопротеина. Оценку липидного профиля станут проводить с периодичностью раз в шесть лет для пациентов в возрасте от 18 до 39 лет, а для тех, кому исполнилось 40 и более, такой анализ будут делать каждые три года.

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов призвал ответственно относиться к собственному здоровью и не пренебрегать профилактическими мероприятиями.

В 2025 году в Московской области диспансеризацию прошли свыше 2,5 миллиона человек. Обследование доступно застрахованным по ОМС гражданам: с 18 до 39 лет — один раз в три года, с 40 лет — ежегодно.

Сначала пациентам предлагают заполнить анкеты, измерить рост, вес и артериальное давление. Далее следуют лабораторные тесты и инструментальная диагностика, включая электрокардиографию, флюорографию, а для женщин старше 39 лет — маммографию.

По завершении обследований терапевт анализирует результаты, определяет группу здоровья и при наличии показаний направляет пациента на более углубленную проверку.

Те, кто перенес коронавирусную инфекцию, могут пройти углубленную диспансеризацию. В 2025 году в Подмосковье такой возможностью воспользовались свыше 473 тысяч человек.

Отдельное направление — обследования для оценки репродуктивного здоровья. Мужчины проходят осмотр у уролога, женщины — у гинеколога. Медицинскую помощь такого рода в прошлом году получили свыше 720 тысяч жителей области.

Тем, кому диспансеризация в текущем году не положена по возрасту или графику, предлагают пройти профилактический медицинский осмотр. В минувшем году это сделали порядка 650 тысяч взрослых и более 1,3 миллиона несовершеннолетних.