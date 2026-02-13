Около 3,5 млн жителей Подмосковья смогут пройти диспансеризацию в 2026 году
Жители Подмосковья могут пройти бесплатную диспансеризацию и оценить состояние здоровья. В 2026 году году программа профилактических обследований претерпела изменения и стала более адресной.
Теперь медики будут уделять особое внимание раннему выявлению нарушений липидного обмена и признаков атеросклероза. Пациентам в возрасте от 18 до 40 лет однократно определят уровень липопротеина. Оценку липидного профиля станут проводить с периодичностью раз в шесть лет для пациентов в возрасте от 18 до 39 лет, а для тех, кому исполнилось 40 и более, такой анализ будут делать каждые три года.
Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов призвал ответственно относиться к собственному здоровью и не пренебрегать профилактическими мероприятиями.
В 2025 году в Московской области диспансеризацию прошли свыше 2,5 миллиона человек. Обследование доступно застрахованным по ОМС гражданам: с 18 до 39 лет — один раз в три года, с 40 лет — ежегодно.
Игорь Брынцалов
председатель Мособлдумы
Сначала пациентам предлагают заполнить анкеты, измерить рост, вес и артериальное давление. Далее следуют лабораторные тесты и инструментальная диагностика, включая электрокардиографию, флюорографию, а для женщин старше 39 лет — маммографию.
По завершении обследований терапевт анализирует результаты, определяет группу здоровья и при наличии показаний направляет пациента на более углубленную проверку.
Те, кто перенес коронавирусную инфекцию, могут пройти углубленную диспансеризацию. В 2025 году в Подмосковье такой возможностью воспользовались свыше 473 тысяч человек.
Отдельное направление — обследования для оценки репродуктивного здоровья. Мужчины проходят осмотр у уролога, женщины — у гинеколога. Медицинскую помощь такого рода в прошлом году получили свыше 720 тысяч жителей области.
Тем, кому диспансеризация в текущем году не положена по возрасту или графику, предлагают пройти профилактический медицинский осмотр. В минувшем году это сделали порядка 650 тысяч взрослых и более 1,3 миллиона несовершеннолетних.
В 2026 году на проведение диспансеризации в Московской области выделено около 11,8 миллиарда рублей, в том числе миллиард рублей — на проведение углубленной диспансеризации. Кроме того, предусмотрены средства для проведения диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин — более 2,4 миллиарда рублей и на профосмотры — свыше 5,8 миллиарда рублей.
Игорь Брынцалов
Ожидается, что в этом году диспансеризацию пройдут примерно 3,5 миллиона человек.
Записаться на обследование можно несколькими способами: через электронную регистратуру, в поликлинике, по телефону 122 или с помощью бота по имени Денис.
В летний период в парковых зонах организуют специальные пункты, где можно будет пройти диспансеризацию без предварительной записи.