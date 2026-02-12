Около 35 миллиардов рублей инвестируют в развитие АПК Подмосковья в 2026 году
Сельское хозяйство Подмосковья продолжает уверенно удерживать позиции одного из ключевых драйверов региональной экономики. Сочетание развитой логистической сети, крупных транспортно-пересадочных узлов и системных мер государственной поддержки позволяет области входить в число лидеров по объему привлеченных инвестиций в агропромышленный комплекс.
Регион модернизирует профильную инфраструктуру, формируя современную высокотехнологичную отрасль.
В этом году в Подмосковье планируем реализовать более 30 инвестпроектов в агропроме с общим объемом инвестиций порядка 35 миллиардов рублей. Они охватят ключевые направления — от растениеводства и животноводства до переработки сельхозсырья и развития экспортной инфраструктуры. Это вложения в продовольственную безопасность, импортозамещение и кадровый потенциал.
Сергей Двойных
министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья
Запуск новых производств позволит создать около 2,5 тысячи рабочих мест.
Среди наиболее масштабных проектов — строительство компанией «Белянка» современного комплекса по производству куриных яиц в Кашире. Мощность предприятия, где создадут 300 рабочих мест, составит 525 миллионов яиц в год, а объем инвестиций — шесть миллиардов рублей.
В Истре компания «Инфаприм» возводит завод по выпуску специализированных продуктов лечебного и энтерального питания. Выход на проектную мощность позволит увеличить объем производства товаров на три миллиона литров в год. Инвестиции составляют 4,2 миллиарда рублей.
На территории агропарка «Сырная Долина» компания «Звезда Подмосковья» строит завод, на котором каждый год смогут выпускать 4,5 тысячи тонн сыра и 14,6 тысячи тонн сухой сыворотки.
Рядом компания «Продмол» реализует инициативу по глубокой переработке молока. Планируется ежегодно выпускать до восьми тысяч тонн сыра.
Продолжается и развитие логистической инфраструктуры. Так, в Наро-Фоминске расширяют агрохаб «Селятино», через который продукцию поставляют в Китай, Белоруссию, Казахстан и другие страны.