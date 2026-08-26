Около 3,5 километра дорог отремонтировали в селе Усадище в Воскресенске

Работы провели у кадетской школы, библиотеки и детского сада. Всего в Подмосковье по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» специалисты «Мосавтодора» обновили 48 участков дорог, ведущих к образовательным учреждениям.

Ремонт затронул 27 муниципалитетов, общая протяженность обновленного покрытия составила 198 километров.

Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, до конца года дорожникам предстоит отремонтировать еще восемь участков, на шести из них работы продолжаются.

Общая протяженность ремонта региональных дорог к образовательным учреждениям в этом году превысит 250 километров. На всех объектах нанесут разметку и укрепят обочины.

Всего к осени в Подмосковье по национальному проекту отремонтируют более 150 участков региональной сети общей протяженностью свыше 560 километров.