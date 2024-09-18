Около 35 детей из Лосино-Петровского бесплатно отдохнули у Черного моря летом

Бесплатные путевки на побережье Черного моря получили 35 детей из Лосино-Петровского, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья.

Прием заявок на бесплатный отдых продолжается. Путевки выдают детям, которые живут в семье с низким доходом и находятся в трудной жизненной ситуации, а также детям-сиротам и с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы продолжаем принимать заявления на предоставление бесплатных путевок: впереди еще осенние и зимние каникулы. В этот период отдых и оздоровление детей будет организовано в Подмосковье», — отметила начальник управления социального развития по городскому округу Лосино-Петровский Олеся Савицкая.

Подать заявление можно через портал Госуслуг, а дополнительную информацию получить по телефону 122 (доб. 6) или в чате телеграм-канала «Социалка. Лосино-Петровский».

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