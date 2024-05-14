Свыше 30 тысяч выпускников Подмосковья сдадут ЕГЭ в этом году | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 12:14 Свыше 30 тысяч выпускников Подмосковья сдадут ЕГЭ в этом году Медиасток.рф

Читать 360 в

Основной период сдачи ЕГЭ вместе с резервными днями продлится в Подмосковье с 23 мая по 21 июня. В этом году его напишут около 39 тысяч человек, из которых 34 тысячи — выпускники школ региона. Об особенностях проведения экзаменов напомнили в Мособлдуме.

С этого года школьники смогут пересдать экзамен по одному из предметов до окончания приемной кампании в вузах. Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, изначальный результат аннулируется, поэтому перед принятием такого решения нужно серьезно задуматься.

Реклама

«На сегодняшний день установлены даты — пересдать любой экзамен можно будет 4 и 5 июля, результаты станут известны до начала приемной кампании в вузы, что даст возможность выпускникам подать документы в выбранные учебные учреждения с учетом новых баллов. Но стоит учесть некоторые нюансы», — сказал он.

Всего в Подмосковье оборудуют 264 пункта сдачи ЕГЭ. Самыми популярными предметами стали обществознание, информатика и иностранные языки.

Брынцалов напомнил, что школьники также могут получить дополнительные баллы за волонтерство, участие в олимпиадах, а также золотую или серебряную медаль.

Выпускники, сдавшие два и более экзамена на 100 баллов и педагоги, которые их подготовили, получат выплаты.

«Учителям, подготовившим двух и более выпускников, набравших максимальное количество баллов по ЕГЭ, выплачивается единовременно 150 тысяч рублей. Выпускникам, набравшим по двум и более учебным предметам 100 баллов по ЕГЭ — 100 тысяч рублей», — добавил парламентарий.

Первые ЕГЭ пройдут 23 мая по географии, литературе и химии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летнем отдыхе детей. Для них будут работать более 100 лагерей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».