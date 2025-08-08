Около 33 резервуаров с водой на ВЗУ промоют в Истре в 2025 году

Водозаборные узлы среднего и крупного масштаба в округе оснащены резервуарами чистой воды, которые играют ключевую роль в обеспечении населения качественной питьевой водой. Всего в округе насчитывается около 70 таких объектов, и их регулярное обслуживание — важная часть работы коммунальных служб.

Эта процедура необходима для поддержания санитарно-гигиенических норм, предотвращения образования отложений и обеспечения бесперебойной подачи воды потребителям. Отметим, что уже промыли более 20 резервуаров.

Работы проводятся в плановом режиме, с соблюдением всех технических и экологических требований. Завершить промывку сотрудники МУП «Истринская теплосеть» планируют до 15 сентября 2025 года. Также к осени будет выполнена значительная часть годовой программы, чтобы обеспечить надежную работу водопроводной системы в преддверии зимнего периода.