Около 300 женщин прошли обучение в центрах грудного вскармливания в Подмосковье

Фото: Медиасток.рф

Восемь центров грудного вскармливания работают в подмосковных перинатальных центрах и роддомах. Там женщин обучают врачи, медсестры и другие специалисты.

По словам главы Минздрава региона Алексея Сапанюка, в таких центрах женщины могут получить бесплатную помощь и консультации специалистов по грудному вскармливанию.

«Здесь им расскажут о том, как обеспечить полноценное грудное вскармливание, избежать проблем, которые могут ему препятствовать, как заботиться о своем здоровье. Всего с момента открытия первого такого центра обучение прошли уже почти 300 женщин», — сказал он.

В этом году центры открыли в Видном, Наро-Фоминске, Балашихе и Одинцове.

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