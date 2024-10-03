Около 300 студентов прошли практику в госветклиниках Подмосковья в этом году

Студенты средних и высших учебных заведений каждый год проходят практику в государственных ветеринарных клиниках Подмосковья. В этом сезоне ценный опыт получили еще 300 будущих ветеринаров.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что Госветслужба региона дает будущим специалистам возможность освоить навыки во всех сферах ветеринарии. Это не только лечение животных, но и санитария, эпизоотология, лабораторная деятельность. Студенты берут целевые направления при поступлении или приходят уже выпускниками.

Опытные сотрудники Госветслужбы помогают студентам освоиться и погрузиться в профессию, предоставляя возможности для самореализации. Кто-то остается после практики уже на постоянную работу. С прошлого года в штат гослечебниц приняли 25 молодых ветеринаров.

Больше информации о производственной практике и трудоустройстве можно узнать по номеру единого контакт-центра ветслужбы Московской области +7 (495) 668-01-25.

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