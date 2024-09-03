Форум для молодых педагогов в Балашихе собрал около 300 специалистов

Около 300 специалистов приняли участие в форуме молодых педагогов «Старт в профессию» в Балашихе. Мероприятие прошло в школе № 30 в рамках муниципальной педагогической конференции.

Участниками форума стали 139 молодых специалистов, 76 начинающих педагогов, 39 амбассадоров «Лаборатории молодого специалиста», 42 муниципальных наставника, членов Ассоциации лучших учителей городского округа Балашиха, и завучи-кураторы молодых специалистов.

Во время форума организовали работу 15 групп, участники которых попробовали свои силы в экспресс-викторине на знание проектов, профессиональных конкурсов и мероприятий по теме наставничества. Для них провели командные коучинги и тренинг.

На форуме также наградили победителей профессиональных конкурсов и презентовали лучшие практики наставничества в образовании.

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