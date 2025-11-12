Около 300 школьников из Можайска стали участниками фестиваля волонтерских отрядов

Депутат Совета депутатов Можайского муниципального округа Василий Овчинников обратился к ребятам с приветственным словом. Он поблагодарил их за неоценимый вклад в жизнь муниципалитета и пожелал не останавливаться на достигнутом.

Участникам рассказали о том, как формировалось волонтерское движение, как из 10 энтузиастов оно выросло до масштабного сообщества, которое сегодня объединяет более трех тысяч активистов.

На мероприятии представили шесть волонтерских отрядов Можайского округа. Ребят наградили за самоотдачу и добросовестный труд. Волонтеры рассказали о том, как помогают участникам специальной военной операции и их семьям, о том, как организуют и проводят экологические и просветительские акции.

В конце мероприятия участники вместе посмотрели легендарный фильм 1940 года «Тимур и его команда». Именно с этой киноленты началась история добровольчества.