Около 300 рабочих мест создадут на заводе крупнопанельного домостроения в Кашире

Резидент особой экономической зоны «Кашира», компания «Префабрика АГ» реализует инвестпроект по запуску завода железобетонных префаб-конструкций. Уже в этом году там создадут более 300 рабочих мест.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева, в проект инвестируют порядка 4,3 миллиарда рублей. После запуска первой очереди на заводе будут выпускать около 240 тысячч квадратных метров продукции в год, а после выхода на полную мощность — более 400 тысяч.

«В подмосковной Кашире завершается строительство производства домокомплектов из бетона для строительства зданий малой и средней этажности, а также многоквартирных домов. Проект реализует компания „Префабрика АГ“. Площадь производства составит около 20 тысяч квадратных метров, еще более четырех тысяч квадратных метров предусмотрено для размещения административных, технических и складских помещений», — сказала Екатерина Зиновьева.

Сейчас в главном производственном корпусе монтируют оборудование, системы вентиляции и водоснабжения.

На предприятии будут выпускать домокомплекты на основе префаб-технологии, плиты перекрытия, вертикальные несущие и ненесущие железобетонные конструкции.

Подобрать место для размещения бизнеса можно на инвестиционной карте Подмосковья.