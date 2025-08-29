Около 300 педагогов поучаствовали в подмосковном проекте «Методический автобус»

В Долгопрудном и Солнечногорске прошел второй рейс проекта «Методический автобус». Мероприятие собрало около 300 педагогов и руководителей школ, сообщили в Минобразования МО.

Работники школ стали участниками мастер-классов и практических занятий от клуба «Учитель года Подмосковья» и директоров учебных учреждений. Особое внимание на мероприятии уделили педагогическим и управленческим умениям участников.

В ведомстве напомнили, что проект реализуется в Подмосковье с 2018 года. «Методический автобус» помогает преподавателям делиться опытом с коллегами из других муниципалитетов.