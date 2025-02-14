Около 300 пар поженятся в Подмосковье в День всех влюбленных

Свыше 300 молодоженов зарегистрируют брак в Подмосковье в День всех влюбленных. Многие пары специально выбрали эту дату заранее.

Праздничные дни и красивые даты традиционно пользуются популярностью у пар, желающих узаконить отношения. В этом году 14 февраля свадьбы отпраздную более 300 молодожен, рассказали в Минсоцразвития Подмосковья.

«Многие пары признаются, что выбрали эту дату не случайно и заранее подавали заявление, чтобы пожениться именно в этот день», — сказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что все чаще пары выбирают местом проведения церемонии оригинальные и необычные локации. Среди самых популярных площадок — дворец культуры «Дружба» в Чехове и парк имени Олега Степанова в Серпухове.

Подобрать место для проведения церемонии можно на тематическом интернет-портале «Свадьба в Подмосковье».