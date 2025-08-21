Около 300 новых адресных табличек установили на домах Подмосковья за полгода

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подвело итоги полугодовой работы по установке адресных табличек на домах. За шесть месяцев на многоквартирных домах появилось около 300 новых указателей с номерами и названиями улиц.

Их устанавливали по обращениям жителей в Единую диспетчерскую службу. Новые таблички уже можно увидеть в Лобне на улицах Колычева и Борисова, в Химках на Молодежной улице и улице 9 Мая, а также в Климовске — на улицах Дмитрия Холодова и Заводской.

В ведомстве напомнили, что установка таких табличек — обязанность управляющих организаций. Если на фасаде дома нет указателя, жители могут сообщить об этом в свою управляющую компанию или через портал ЕДС МО.