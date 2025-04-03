Около 300 метров тросового ограждения установят вдоль дороги в Красногорске

Участок региональной автодороги «ММК — Павловская Слобода — Нахабино» в Красногорске считается опасным, здесь случались крупные дорожно-транспортные происшествия. Для предотвращения аварийных ситуаций там установят тросовое ограждение.

Как рассказал заместитель начальника отдела транспорта и связи управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации Красногорска Владимир Лукьянов, сотрудники транспортного управления и Государственного бюджетного учреждения Московской области «Мосавтодор» проинспектировали отрезок дороги «ММК — Павловская Слобода — Нахабино» и выявили там множество нарушений правил дорожного движения.

«Это выезд на встречную полосу, превышение скоростного режима. Также при пересечении улицы Инженерной зафиксировали более тысячи случаев нарушений так называемой горизонтальной разметки: через сплошную линию люди ездят», — пояснил Владимир Лукьянов.

По поручению главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова на этом участке автодороги установят около 300 метров тросового ограждения. Работы продлятся до полутора недель.

«Администрация городского округа Красногорск напоминает водителям о том, что необходимо соблюдать правила дорожного движения, всегда пристегиваться и соблюдать скоростной режим», — подчеркнул Владимир Лукьянов.