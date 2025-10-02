Около 300 метров газопровода построят в деревне Корпуса Лосино-Петровского округа

Реализация президентской программы социальной газификации активно продолжается в городском округе. Подрядная организация ведет строительство распределительного газопровода в деревне Корпуса.

Заместитель начальника Лосино-Петровской районной эксплуатационной службы филиала «Восток» АО «Мособлгаз» Андрей Гайдуков рассказал, что планируется завершить строительство 280 метров уличных газовых сетей до 15 октября. «Работы идут достаточно активно, в соответствии с графиком», — отметил он.

Жители деревни подали 34 заявки на подключение, из которых девять уже выполнены.

Всего в программу социальной газификации, стартовавшей в 2021 году, включено 13 населенных пунктов Лосино-Петровского округа. Выполнено почти 50% из 515 поданных заявок на подключение. В 248 домов уже поступает газ.

По программе социальной газификации домовладельцы оплачивают только работы внутри участка и предложенный на выбор комплект оборудования. Трубы к границам участка прокладывают бесплатно. Главное, чтобы дом был зарегистрирован, а в населенном пункте имелся магистральный газопровод.

Подать заявку на подключение к программе социальной газификации можно через официальный сайт Мособлгаза или портал Госуслуг.