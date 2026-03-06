Около 300 кровель домов очистили от снега в Чехове

В округе по плану продолжается очистка кровель от снега и наледи. Работы выполняет управляющая компания «Чеховское благоустройство».

Управляющие компании по правилам приводят в порядок и козырьки балконов, если они — часть общедомового имущества. В иных случаях ответственность несет владелец квартиры. При этом УК может выполнить работы по заявке.

«Чеховское Благоустройство» отвечает за 566 многоквартирных домов: это 215 скатных и 351 плоских крыш. На данный момент очищено 294 кровли. Работы ведутся на ежедневной основе. Всего задействовано 25 человек и автовышка.