Около 300 кровель домов очистили от снега в Чехове
В округе по плану продолжается очистка кровель от снега и наледи. Работы выполняет управляющая компания «Чеховское благоустройство».
Управляющие компании по правилам приводят в порядок и козырьки балконов, если они — часть общедомового имущества. В иных случаях ответственность несет владелец квартиры. При этом УК может выполнить работы по заявке.
«Чеховское Благоустройство» отвечает за 566 многоквартирных домов: это 215 скатных и 351 плоских крыш. На данный момент очищено 294 кровли. Работы ведутся на ежедневной основе. Всего задействовано 25 человек и автовышка.
«Выполняются осмотр кровли, очистка ливневого трубопровода от мусора, локальная ликвидация повреждений, герметизация стыков, проверка вентиляционных шахт. Наши сотрудники проводят чистку кровель только пластиковыми лопатами, так как при использовании железного инвентаря увеличивается вероятность повреждения кровельного покрытия», — рассказала начальник отдела по содержанию МКД МБУ «Чеховское благоустройство» Вера Горбань.
Об очистке кровель жителей уведомляют заранее, чтобы они могли перепарковать автомобили на безопасное расстояние. В период оттепели необходимо соблюдать осторожность и не ходить под крышами и навесами. Вопросы качества работ по очистке кровель и обеспечения безопасности жителей находятся на особом контроле у администрации Чехова.