Около 300 книг подарили ногинские учащиеся центру образования «Богородский»

Школьники из Центра образования «Богородский» приняли участие в акции «Подари книгу библиотеке». Они передали классические произведения и современную прозу.

Накануне великого праздника — Дня Победы, акция носила символический характер. Большая часть подаренных книг была посвящена подвигу советского солдата во Второй мировой войне. В торжественной обстановке литературу передали в школьную библиотеку — почти 300 новых книг. Участвовали в акции целыми семьями. Собрать удалось все — от классики до современных бестселлеров.

Руководство библиотеки поблагодарило участников акции за отзывчивость. Школьники поделились своими любимыми произведениями, дали возможность и другим посетителям прочитать новую книгу, окунуться в увлекательный мир литературы. Подаренные книги уже заняли достойное место на полках библиотеки, их внесли в классификатор. Сотрудники уверены, что новые издания помогут в подготовке к докладам, посвященным событиям Великой Отечественной войны.