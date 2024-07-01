Около 300 единиц техники задействовали для аэрации воздуха в Подмосковье

Фото: Минтранс Подмосковья

Дорожные службы Московской области продолжают проводить аэрацию воздуха для снижения температуры асфальтобетонного покрытия. В работе участвуют порядка 300 единиц поливомоечных машин.

Заместитель председателя правительства, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик отметил, что на сегодняшний день около 300 единиц спецтехники осуществляют полив более семи тысячи километров муниципальных и региональных дорог в 305 городах и населенных пунктах Подмосковья.

«В связи с жаркой погодой аэрация будет продолжена и в другие дни», — добавил Гержик.

Аэрация также проводилась на прошлой неделе. Представители ведомства отметили, что процесс помогает бороться с пылью, а также охлаждает асфальт, что уменьшает вероятность деформации под воздействием солнечного излучения.

Согласно прогнозам синоптиков, до конца недели в Московской области ожидаются температуры выше 30 градусов. Минтранс Подмосковья рекомендует участникам дорожного движения быть осторожными и избегать поездок в период пикового солнечного излучения.

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