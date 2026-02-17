Около 300 дворников привлекли к уборке снега в Солнечногорске
В Солнечногорске коммунальные службы активно устраняют последствия снегопада, который накануне вновь обрушился на Подмосковье. В работах задействовали 300 дворников.
Кроме того, на линии ежедневно выходят свыше 200 спецмашин. Снег убирают 198 сотрудников управляющих компаний и свыше 60 роторных очистителей.
Рабочие следуют в соответствии с утвержденным планом. Сначала они убирают снег с трасс и магистралей, а также с автобусных маршрутов. Затем работы продолжаются на главных дорогах и улицах, что позволяет жителям и гостям перемещаться между районами и добираться до различных учреждений.
После этого уборку проводят в селах и во дворах.
В общий график вносят заявки, которые поступают от жителей.
Администрация Солнечногорска строго контролирует работу общественного транспорта и проверяет, вовремя ли автобусы выходят в рейсы.