Около 300 домов планируют газифицировать в деревне Лопотово в Солнечногорске

В деревне Лопотово городского округа Солнечногорск газ уже пришел в 90 домов. Подведение к еще около 300 участкам запланировали на 2026–2028 годы.

Встречу с местными жителями организовали представители администрации округа и «Мособлгаза». Поводом стали просьбы и жалобы на переносы сроков заключения договоров.

«Мы провели выездную администрацию, чтобы дать людям полную информацию. У них сложилось четкое понимание, когда газ придет в их дома, — рассказал заместитель главы округа Эдуард Машковцев. — По программе „Социальная газификация“ трубы до границ участка подводят бесплатно».

Жителям разъяснили сроки работ и порядок действий, ответили на все вопросы.

«Сейчас в Лопотово не ко всем домам можно подвести газ с имеющимся давлением. Требуется ликвидация пропускной способности, этот вопрос будем решать технически», — сообщил заместитель гендиректора филиала «Северо-Запад» Сергей Домбровский.

Программа действует в населенных пунктах, где газ уже есть. Участвовать могут и садовые товарищества. Обязательное условие — регистрация дома и присвоение адреса через МФЦ.

В Подмосковье также работают меры поддержки для льготников. Им компенсируют затраты на подведение газа внутри участка и до 80 тысяч рублей на оборудование. Подробную информацию можно найти на сайте.