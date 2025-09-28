Около 300 деревьев посадили у детского сада «Улыбка» в Серпухове

В Серпухове в поселке Пограничный прошла экологическая акция, в рамках которой участники посадили около 300 деревьев у детского сада «Улыбка» школы № 3. В мероприятии приняли участие порядка 80 человек — дети, родители, воспитатели, представители администрации, депутаты, волонтеры и местные жители.

Мероприятие приурочили к началу нового учебного года. Недавно учреждение капитально отремонтировали при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Теперь территория детского сада станет еще более благоустроенной.

Активисты Центра молодежных инициатив в Протвине, а также «Волонтеры Подмосковья» и молодогвардейцы провели праздничную программу для детей с мастер-классами и анимацией.

«Каждый росток — это письмо в будущее, которое мы пишем сегодня вместе с нашими детьми. Пусть саженцы, высаженные с теплотой и надеждой, растут крепкими и радуют жителей», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.