Около 300 дефектов покрытия устранили на дорогах Подмосковья с апреля

Дорожные службы Московской области завершают работы по летнему содержанию дорог. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья. В этих работах задействовали около 3,5 тысячи единиц спецтехники: поливомоечные машины, автопогрузчики, автогрейдеры, самосвалы и другие.

«Сейчас завершаются работы по подготовке спецтехники и противогололёдных материалов, мест складирования снега», — отметил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В рамках шестого цикла специалисты уже выполнили уборку, мойку, окос травы и восстановление разметки. С наступлением холодов начнется переход на зимнее содержание для обеспечения безопасности на дорогах.

Летом работы включали очистку проезжей части, тротуаров, остановок, уборку мусора и растительности, в том числе борщевика, восстановление разметки, ремонт знаков, ограждений, освещения и остановок. Так, с апреля дорожники устранили около 300 тысяч дефектов покрытия.