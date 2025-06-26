Около 300 абитуриентов станут студентами института в Ленинском округе

В этом году на разные направления образования в Московский региональный социально-экономический институт в Ленинском округе поступят около 300 студентов. Им предстоит освоить программы бакалавриата, специалитета и среднего профессионального образования.

В учреждении готовят бакалавров по направлениям «Психология», «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление» и «Дизайн». Также здесь обучают юристов и специалистов в сфере обеспечения экономической безопасности.

«По программам среднего профессионального образования подготовка осуществляется по специальностям „Экономика и бухгалтерский учет“, „Торговое дело“, „Дизайн“ и „Юриспруденция“, — добавила ректор института Елена Золотухина.

Образование здесь получают платно. Выпускникам вручают дипломы гособразца.

Кроме того, студенты могут заниматься волонтерской работой, проводить исследования и участвовать в тематических мероприятиях.

Отметим, что приемная кампания началась 20 июня и завершится 1 сентября.