Около 30 врачей приехали по программе поддержки в Орехово-Зуевский округ

С 2022 года 27 врачей и 5 специалистов среднего звена начали работать в Орехово-Зуевском округе по программе «Земский доктор». Они получили единовременную выплату и трудоустроились в медучреждения, где не хватает кадров.

Педиатр Камилла Шакирянова работает в детской поликлинике Дрезненской больницы уже три месяца. Врач родом из Казани, в Дрезну приехала после стажировки в Китае, где изучала секреты китайского долголетия и фитолечения.

Вернувшись в Россию, девушка работала медицинским консультантом в одной из страховых компаний в Москве. Узнав о государственной программе «Земский доктор», решилась на переезд. В поликлинике педиатр обслуживает большой участок — более 800 детей и подростков.

По словам Камиллы, программа — хороший старт для молодых специалистов. Это не только финансовое подспорье, но и уверенность в завтрашнем дне.

В Кабановской амбулатории уже два года ведет прием взрослого населения молодой врач-терапевт Виктория Бахал. Она окончила Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова. После декретного отпуска пришла устраиваться на работу в Кабановскую амбулаторию, где ей предложили стать участником программы.

Программа «Земский доктор» помогает врачам и фельдшерам получить единовременную выплату и найти стабильную работу там, где не хватает специалистов.