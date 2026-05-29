Около 30 водных объектов очистят в Истре

Уборку проведут в рамках программы «100 прудов и озер». Работы на 10 водоемах выполнит подрядная организация, еще 16 водных объектов очистят силами МБУ «ДОДХИБ».

В порядок приведут в том числе озеро Большое Ушаково вблизи деревни Чаново и запруду реки Задериношка. Специалисты соберут наплавной и донный мусор в акватории, удалят поваленные деревья, очистят от мусора, покосят и удалят сухостой на прибрежной территории.

Ежегодно в округе проводится масштабная работа по оздоровлению водной среды. Причем работа ведется как на крупных водоемах, так и в небольших населенных пунктах.

В прошлом году на территории Истры привели в порядок 30 водных объектов. Работы выполнили в поселке Дедовской школы-интерната, деревнях Александрово, Алексеевка, Подпорино, Новораково, Вельяминово, а также в Глебове на улице Свободы, Октябрьском, Лесодолгоруково, Первомайском и других населенных пунктах округа.