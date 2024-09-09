Около 30% урожая лука собрали в Подмосковье

Аграрии собрали урожай лука на 24 гектарах полей в Подмосковье. По данным Минсельхозпрода региона, это около 30% от общего объема.

Девятого сентября отмечается День лука. В старину крестьяне плели из этого корнеплода красивые косы и украшали ими избы, устраивали народные гуляния.

Важность лука сложно переоценить — его используют почти в каждом блюде русской кухни. Помимо остроты и пикантности, овощ известен своими полезными веществами, антисептическими и противовоспалительными свойствами.

В этом году в Подмосковье под лук отвели 75,5 гектара земли в 30 городских округах. Аграрии уже убрали около 30% от этого объема. Урожайность составляет 418 центнеров на гектар. Лучшие показатели по сбору показывают Дмитров и Серпухов.

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