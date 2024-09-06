Около 30 участков дорог Шатуры отремонтируют в этом году

В городском округе Шатура продолжается ремонт дорог. В этом году приведут в порядок 29 участков.

Все работы проведут за счет муниципального бюджета.

Подрядчик сначала обрабатывает дорогу грейдером, затем укладывает геотекстиль и посыпает щебнем. Новое покрытие уже появилось в Андреевских Выселках, в Левошеве и на Новом Тупике в Шатуре.

«Соответственно, как подрядчик сдаст, мы вызовем лабораторную экспертизу, которая проверит все виды работ, а также возьмет щебень, проверит марку и фракцию», — рассказал заместитель главы городского округа Шатура Александр Титов.

Ход работ контролирует глава Николай Прилуцкий. Семь участков дорог уже отремонтировали.

В округе также ликвидировали ямы во дворах, устранили 278 дефектов асфальтового покрытия на 19 территориях. Общая площадь работ превысила 17 тысяч квадратных метров.

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