Около 30 тысяч жителей Подмосковья окончили школу приемных родителей за 12 лет

Около 30 тысяч жителей Подмосковья прошли обучение в школах приемного родителя за 12 лет. Ежегодно его завершают более 2,5 тысячи выпускников.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, в школах дают базовые знания по психологии, педагогике и медицине, а также юридические советы. Курс длится 80 часов и состоит из групповых, индивидуальных, очных и дистанционных уроков.

«Ежегодно у нас насчитывается более 2,5 тысячи выпускников школ приемного родителя. Такие школы — это важный этап в жизни опекуна и приемной семьи. У нас работает 69 школ, где опытные психологи помогают как будущим, так и действующим родителям», — рассказала первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

Кроме того, жители могут пройти обучение по узконаправленным модулям, которые направлены на воспитание детей с особенностями здоровья, ВИЧ, а также ребят из зоны боевых действий.

Узнать подробнее о курсах можно по ссылке.

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