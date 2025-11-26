Около 30 тысяч тюльпанов посадили в Истре

Порядка 30 тысяч цветов разместили на мемориалах Великой Отечественной войны, а также на центральных и самых заметных клумбах в Истре. Основная работа проходила в течение октября и ноября.

Сотрудники городского хозяйства посадили луковицы разных сортов: красный «Алькатрас», пурпурно-белый «Атлантис», белый «Альбатрос», желтый «Стронг Голд», сиреневые «Алиби», оранжевый «Спирит» и красно-белые «Ла Манча». Специалисты выбирали самые красивые и устойчивые тюльпаны.

Половина цветов осталась после летнего выкапывания, а другая часть — это новые луковицы, приобретенные для пополнения коллекции.

«Мы стараемся, чтобы наши населенные пункты становились с каждым годом красивее. Высадка тюльпанов — это наш вклад в будущее весеннее преображение округа», — отметили в учреждении «ДОДХИБ».

И уже весной тюльпаны будут украшать округ и радовать местных жителей.