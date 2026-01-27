Около 30 спецмашин вышли на уборку снега в Зарайске

Ранним утром во вторник, 27 января, Подмосковье накрыл сильный снегопад. В Зарайске коммунальные службы быстро отреагировали и вышли на улицы, чтобы расчистить дороги и тротуары.

Снег начал активно идти около 07:20, как раз в то время, когда взрослые спешат на работу, а дети — в школы и сады. Чтобы горожане могли передвигаться без затруднений, к уборке сразу приступили около 100 рабочих и 30 машин.

По его словам, в округе с самого утра активно борются с последствиями непогоды.

На улицах можно видеть, как техника с ковшами сгребает снег с дорог и пешеходных зон, а затем грузит его в самосвалы.

Рабочие с лопатами помогают в тех местах, куда машинам сложно подъехать.