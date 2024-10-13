Около 30 школьных команд в Красногорске сдали нормы ГТО

Фото: Телеканал «360»

Нормы ГТО в Красногорске сдали 30 школьных команд. Победители отправятся на областной этап.

Школьники прошли шесть испытаний. Им нужно отжаться минимум 12 раз, прыгнуть с места на 1,5 метра, а также подтянуться и сразиться в эстафете.

Самые сильные команды отправятся на областной этап по сдаче норм ГТО, который пройдет уже в октябре.

«Соревнования так и называются — „Командный зачет“. Они помогают развивать командный дух», — сказала главный специалист управления образования администрации городского округа Красногорск Ирина Башкина.

За успешную сдачу нормативов комплекса ГТО начисляют дополнительные баллы к ЕГЭ, а студентам прибавляют стипендию.

Отметим, мероприятия проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Цель состязаний — привлечь как можно больше жителей к активному образу жизни и регулярным физическим нагрузкам.

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