Около 30 школьных команд в Красногорске сдали нормы ГТО

Нормы ГТО в Красногорске сдали 30 школьных команд. Победители отправятся на областной этап.

Школьники прошли шесть испытаний. Им нужно отжаться минимум 12 раз, прыгнуть с места на 1,5 метра, а также подтянуться и сразиться в эстафете.

Самые сильные команды отправятся на областной этап по сдаче норм ГТО, который пройдет уже в октябре.

«Соревнования так и называются — „Командный зачет“. Они помогают развивать командный дух», — сказала главный специалист управления образования администрации городского округа Красногорск Ирина Башкина.