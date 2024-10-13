Около 30 школьных команд в Красногорске сдали нормы ГТО

Нормы ГТО в Красногорске сдали 30 школьных команд. Победители отправятся на областной этап.
Школьники прошли шесть испытаний. Им нужно отжаться минимум 12 раз, прыгнуть с места на 1,5 метра, а также подтянуться и сразиться в эстафете.
Самые сильные команды отправятся на областной этап по сдаче норм ГТО, который пройдет уже в октябре.
«Соревнования так и называются — „Командный зачет“. Они помогают развивать командный дух», — сказала главный специалист управления образования администрации городского округа Красногорск Ирина Башкина.
За успешную сдачу нормативов комплекса ГТО начисляют дополнительные баллы к ЕГЭ, а студентам прибавляют стипендию.
Отметим, мероприятия проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Цель состязаний — привлечь как можно больше жителей к активному образу жизни и регулярным физическим нагрузкам.