Около 30 подъездов жилых домов отремонтировали в Химках

С начала года в Химках привели в порядок 29 подъездов. К сентябрю специалисты отремонтируют еще 93 входные группы в 27 жилых домах округа.

В обновленных подъездах строители покрасили стены, установили новые домофоны и заменили окна, пол, светильники, козырьки, поручни, входные двери. Работы проконтролировали жители и депутаты городского округа.

Всего в этом году в Химках капитально отремонтируют 134 жилых дома. Строительные бригады уже приступили к обновлению помещений по 30 адресам в Старых и Новых Химках, Сходне, Фирсановке, Подрезкове и Левобережном. Им предстоит преобразить фасады, инженерные системы, заменить лифты и отремонтировать кровлю.

Помимо этого, по 32 адресам в Старых Химках модернизируют газовое оборудование. Специалисты проверят системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности и подготовят трубы на фасаде. Жителей заранее оповестят о неудобствах из-за предстоящих работ и сроках их выполнения.

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