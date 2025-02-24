Около 30 пловцов из Ленинского округа приняли участие во всероссийском турнире

Кубок чемпионов Swimcup среди профессионалов и любителей состоялся в Московской области. Ленинский округ на нем представили 29 спортсменов — это воспитанники детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин».

Участниками состязаний стали 350 спортсменов из разных регионов России. Спортсмены из Ленинского округа показали себя на дистанциях в 50 и 100 метров вольным стилем, 50 и 100 метров на спине, 50 и 100 метров брассом, а также 50 и 100 метров баттерфляем.

Также абсолютными победителями стали три пловца на дистанции 50 метров стали, два спортсмена на дистанции 50 метров баттерфляем, еще два — на 50 метрах брассом. Две золотые медали завоевали ребята на дистанции 100 метров вольным стилем, одну — на спине, одну — баттерфляем и еще одну — брассом.

Многие спортсмены улучшили свои разряды. Победителям вручили медали, дипломы и сувениры.