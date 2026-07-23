Около 30 операций по удалению катаракты провели в больнице в Дедовске с июня
В офтальмологическом отделении Истринской клинической больницы пациенты получили доступ к современным методам лечения заболеваний глаз благодаря оснащению операционной высокотехнологичным оборудованием для микрохирургии. О возможностях нового комплекса рассказал заведующий отделением, кандидат медицинских наук Давид Аракелян.
Один из главных элементов операционной — современный хирургический микроскоп и система факоэмульсификации Centurion, предназначенная для проведения операций по удалению катаракты.
Такие вмешательства в отделении выполняют с июня, и за прошедшее время специалисты уже провели около 30 операций. Во время лечения пациентам могут установить различные виды искусственных хрусталиков — от стандартных моделей до современных вариантов, позволяющих корректировать астигматизм, расширять диапазон четкого зрения и обеспечивать мультифокальный эффект.
Врачи отделения занимаются не только хирургическим лечением катаракты, но и оказывают помощь пациентам с заболеваниями сетчатки.
Кроме того, специалисты проводят операции по восстановлению положения искусственных хрусталиков, которые могли сместиться после травм глаза или повреждения связочного аппарата. Для пациентов с глаукомой доступны различные варианты лечения — от современных микрохирургических вмешательств до лазерных процедур.
Лазерное оборудование также используют при лечении вторичной катаракты. Помимо сложных операций, в отделении выполняют и менее масштабные офтальмохирургические вмешательства: удаление халязионов, птеригиума, а также доброкачественных образований в области век и конъюнктивы.
Высокую точность диагностики обеспечивают благодаря современным аппаратам, среди которых оптический когерентный томограф и оптический биометр.
«Намного приятнее работать в операционной, которая оснащена современным оборудованием. Это позволяет выполнять сложные вмешательства максимально точно, безопасно и с предсказуемым результатом для пациента», — отметил Давид Аракелян.
Получить направление на лечение в стационар офтальмологического отделения в Дедовске можно после консультации у офтальмолога или терапевта в поликлинике.