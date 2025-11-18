Около 30 незаконных торговых точек снесли в Лосино-Петровском округе в 2025 году

Работа по демонтажу нестационарных торговых объектов и приведению внешнего облика магазинов в соответствие с правилами благоустройства активно продолжается в городском округе. В текущем году были снесены 27 торговых точек, не соответствующих архитектурному облику.

18 объектов демонтировали на муниципальных территориях, еще девять — на частных землях.

Кроме того, 23 капитальных торговых объекта полностью преобразились. У 11 магазинов полностью обновили фасады. 12 входных групп приведены в нормативное состояние — теперь заходить в магазины стало удобнее и безопаснее.

В следующем году эта работа в Лосино-Петровском округе будет продолжена.

В 2025 году в Подмосковье, по распоряжению губернатора Андрея Воробьева, реализуется масштабная программа по трансформации нестационарной торговли, целью которой является приведение нестационарных торговых объектов в надлежащий цивилизованный вид.