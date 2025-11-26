Около 30 незаконных торговых точек снесли в Котельниках в 2025 году

Системная работа по организации уличной торговли и созданию комфортной городской среды продолжается в муниципалитете. В текущем году в городском округе демонтировали 28 нестационарных торговых объектов.

16 торговых точек располагались на муниципальной земле и 12 — на частной. Еще один объект сейчас собственник демонтирует самостоятельно. В отношении семи торговых точек судебные процессы продолжаются — снос будет произведен только после вступления в силу соответствующих судебных решений.

Напомним, что в Котельниках действует постановление, отменяющее прежнюю схему размещения нестационарных торговых объектов. При прекращении действия договора или истечении срока схемы размещения владелец обязан самостоятельно демонтировать объект. В случае неисполнения данного требования и при наличии вступившего в законную силу решения суда демонтаж проводят в принудительном порядке.