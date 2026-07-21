Около 30 населенных пунктов обработают от борщевика в Можайском округе

Плановая работа по уничтожению борщевика Сосновского продолжается в муниципалитете. В период с 21 по 30 июля будут обработаны территории в 29 населенных пунктах и садоводческих товариществах.

Обработка от борщевика проводится с применением химического, механического и комбинированного методов. В водоохранных зонах используется исключительно механический способ — скашивание. Для химической обработки применяют сертифицированные средства, разрешенные к применению на территории России.

Работы запланированы в следующих локациях: Андреевское, Михайловское, Лыткино, Коровино, Борисово, Пеньгово, СНТ «Парфенки», Большие Парфенки, Сивково, Сальницы, Васюково, Лесное, Шевардино, Новое Село, Логиново, Беззубово, Старое Село, Ковалево, Левашово, Троица, Крылатки, Антоново, Черняки, Подсосенье, Фалилеево, Поминово, Воронцово, Вельяшево, Крюково.

Сроки проведения мероприятий могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий. Собственники и арендаторы частных участков обязаны уничтожать борщевик самостоятельно.