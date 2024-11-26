Около 30 мероприятий провели ко Дню матери в Дмитрове

Для жителей были организованы 30 праздничных мероприятий, которые посетили около трех тысяч жителей и гостей города. Одно из них — концерт Центра культурного развития «Подосинковский».

Творческие коллективы Центра культурного развития «Подосинковский» устроили по случаю праздника концерт «Для милых мам». Его посетили около 500 человек. В программе — эстрадные номера, русские народные песни и уличный хип-хоп. Ансамбль народной песни «Новая весна» и танца «Русский стиль» порадовали танцами. Номера также показал коллектив «PAN.DANCE».

София Федорова исполнила песню «Мама». Насмешил весь зал и вызвал овации театрализованный номер «Доярки». Ребята удачно сыграли миниатюру вместе с мамами, а член Союза писателей России Петр Кретов прочитал стихи.

В Центральном Дворце культуры «Созвездие» воспитанники творческих коллективов подарили зрителям незабываемые эмоции.

«Очень рада посещать мероприятия в нашем Дворце культуры, где выступают наши дети. Моя дочка занимается в коллективе „Первоцвет“ — основной состав. Ей 10 лет. Мы уже ходим шестой год, и каждое выступление приводит нас в большой восторг. В преддверии Дня матери хотелось бы всем мамам пожелать добра, мира, счастья, любви», — сказала зрительница концерта.