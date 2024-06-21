Около 30 кинопоказов провели в «Умной библиотеке» в Химках с начала года

Почти 30 киносеансов прошли в «Умной библиотеке» в Химках с начала года. Жители ознакомились с историческими, приключенческими и военными фильмами и мультиками.

Кинопоказы проходят в библиотеке преимущественно по вечерам. Следующий сеанс запланирован на 21 июня. Жителям Химок представят работу режиссера Тины Баркалая «Сказки Гофмана». Лирическую комедию с Екатериной Вилковой и Евгением Цыгановым в главных ролях можно будет посмотреть по адресу: улица Калинина, дом № 13. Пропуск по читательским билетам.

«Современные технологии, которыми оснащена библиотека, делают ее не только местом для чтения, но и центром культуры и творчества для всех поколений. Здесь есть доступ к интерактивным дисплеям, компьютерам, также можно посетить электронные читальные залы», — рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

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