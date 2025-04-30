Около 30 историко-патриотических мероприятий провели в Химках на прошлой неделе

В городском округе продолжается реализация проекта «Успех V единстве поколений». В рамках инициативы в Химках еженедельно проходят десятки тематических мероприятий для жителей.

Патриотическая программа, действующая в Химках под лозунгом «Успех V единстве поколений», охватывает широкий круг историко-просветительских мероприятий. Только за последнюю неделю в округе прошло 30 событий, посвященных значимым страницам истории страны.

«Формат встреч, которые сегодня проводят для горожан, достаточно разнообразный. Так, благодаря этой программе у химчан появилась возможность принимать участие в мастер-классах, кинопоказах, лекториях, встречах с членами Ассоциации ветеранов СВО и в других мероприятиях», — сообщил заместитель председателя химкинского Совета депутатов Александр Васильев.

Одним из событий недели стала фотовыставка «Дорога домой. ЛНР» в школе «Лига Первых». В аэрокосмическом лицее почтили память сотрудников МЧС, погибших при исполнении служебного долга. Также прошли лекции: в ДК «Контакт» рассказали о Семене Буденном, а в школе № 8 имени Матвеева — о Ленине.

«Это патриотическое движение направлено на формирование и поддержание интереса у населения к истории нашего города и страны. Кроме того, оно призвано сохранить и увековечить память о великих делах предков и героях нашего времени», — подчеркнула общественница Алина Шалимова.

Депутат Юлия Ишкова добавила, что каждая встреча в рамках проекта приурочена к важной дате. По ее словам, это не только возможность узнать больше об истории своей страны, но и шанс найти единомышленников среди участников.