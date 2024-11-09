Около 30% дорог построили в поселке для многодетных семей в Дубне

В поселке Юркино городского округа Дубна обустроили порядка 30% временных дорог. Всего на этой территории многодетным семьям выделили 384 участка.

Чтобы приступить к строительству домов, многодетные семьи в поселке Юркино ждали благоустройства инфраструктуры. В этом году там построили первые 30% временных дорог.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров посетил поселок Юркино, чтобы осмотреть улицы населенного пункта. Он также пообщался с местными жителями, вместе они обсудили вопрос уборки новых дорог.

«Ощутимо лучше стало на Яблоневой улице, Черешневой улице, непроходимой была Цветочная улица, сейчас по ней ездят, и Земляничная», — поделился житель поселка для многодетных семей Олег Смирнов.