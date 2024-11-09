Около 30% дорог построили в поселке для многодетных семей в Дубне
В поселке Юркино городского округа Дубна обустроили порядка 30% временных дорог. Всего на этой территории многодетным семьям выделили 384 участка.
Чтобы приступить к строительству домов, многодетные семьи в поселке Юркино ждали благоустройства инфраструктуры. В этом году там построили первые 30% временных дорог.
Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров посетил поселок Юркино, чтобы осмотреть улицы населенного пункта. Он также пообщался с местными жителями, вместе они обсудили вопрос уборки новых дорог.
«Ощутимо лучше стало на Яблоневой улице, Черешневой улице, непроходимой была Цветочная улица, сейчас по ней ездят, и Земляничная», — поделился житель поселка для многодетных семей Олег Смирнов.
Руководитель муниципалитета Максим Тихомиров отметил, что подрядчику осталось завершить обустройство водоотводных канав.
«Подрядчик закупил специальный ковш и в рамках помощи жителям делает хорошие канавы под углом 45 градусов, чтобы они не осыпались и дороги не были повреждены», — сказал он.
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