Около 30 детских площадок обустроят в Серпухове в этом году

В городском округе Серпухов продолжается модернизация и обустройство игровых комплексов. В этом году приведут в порядок 28 объектов, семь из них — по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева .

Специалисты завершают работы во дворе дома № 32 на улице Чернышевского. Подрядчик собирает элементы детского комплекса, затем приступит к укладке нижнего слоя покрытия и уложит усиленный слой.

Обустройство игровой зоны на Луначарского, 36 уже завершено, а у дома № 19 в Пущине площадку «Космос» в 450 квадратных метров почти достроили. Здесь установили горки, несколько качелей, турники, стенку-сетку и песочницу для малышей.

Подрядчики уже установили 12 игровых зон. В приоритете — комфорт и разнообразный досуг для жителей всех возрастных групп.

«В этом году обустраиваем 28 объектов, семь из них — площадки, ранее установленные по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Остальные обновляем в рамках комплексного благоустройства дворов. Помимо игровых площадок, устанавливаем освещение, лавочки, урны, проводим укладку асфальта», — отметил глава Серпухова Сергей Никитенко.

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