Около 30 будущих мам посетили день открытых дверей в МОНИИАГ

День открытых дверей прошел в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии. Мероприятие посетили около 30 будущих мам, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

«Это первое мероприятие такого рода для пациентов в МОНИИАГ. Мы постарались познакомить наших гостей с уникальной историей первого в нашей стране института акушерства и ответить на самые частые вопросы будущих мам и их близких», — прокомментировала научный сотрудник акушерского обсервационного отделения Мария Игнатьева.

На встрече также выступили бывшие пациенты института, которые рассказали о своем опыте родов в МОНИИАГ. Для участников мероприятия подготовили не только лекции, но и сюрпризы, а также угощения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. В Подмосковье откроют десять поликлиник, 12 фельдшерско-акушерских пунктов и четыре станции скорой помощи.

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