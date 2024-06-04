Около 30 будущих мам посетили день открытых дверей в МОНИИАГ

Фото: ГБУЗ Московской области МОНИИАГ им. академика В.И.Краснопольского

День открытых дверей прошел в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии. Мероприятие посетили около 30 будущих мам, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

«Это первое мероприятие такого рода для пациентов в МОНИИАГ. Мы постарались познакомить наших гостей с уникальной историей первого в нашей стране института акушерства и ответить на самые частые вопросы будущих мам и их близких», — прокомментировала научный сотрудник акушерского обсервационного отделения Мария Игнатьева.

На встрече также выступили бывшие пациенты института, которые рассказали о своем опыте родов в МОНИИАГ. Для участников мероприятия подготовили не только лекции, но и сюрпризы, а также угощения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. В Подмосковье откроют десять поликлиник, 12 фельдшерско-акушерских пунктов и четыре станции скорой помощи.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Жертвы ЕГЭ. Как уберечь детей от срыва во время экзаменов

Гости с родины Симбада приедут на ПМЭФ. История и традиции Султаната Оман

«Делают лучшее в мире оружие». Воробьев — о работе корпорации «Тактическое ракетное вооружение»

Фейк: георгиевскую ленту отменили в 1917 году и перестали использовать в наградах

В квартирах под +35. Жильцы элитного ЖК в Москве пожаловались на невыносимую жару

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте