Около 3 тысяч жителей Зарайска стали участниками голосования «Единой России»

Электронное предварительное голосование проходит с 25 по 31 мая. Осенью в Подмосковье пройдут выборы в Государственную думу, Московскую областную Думу и муниципальные советы, где выбранные кандидаты будут представлять партию.

Процедура организована на официальном портале, принять участие могут избиратели, зарегистрированные через «Госуслуги». Это позволяет обеспечить легитимность и прозрачность процесса.

«Участвовать в голосовании важно, потому что только мы, жители, решаем, кто будет реально работать в наших интересах. Это настоящий шанс повлиять на будущее родного края», — отметила местная жительница Екатерина Суматохина, которая проголосовала одной из первых.

«Предварительное голосование „Единой России“ — это не просто партийная процедура, а выражение воли наших граждан», — подчеркнул секретарь местного отделения «Единой России» Виктор Петрущенко.

Итоги подведут 31 мая. Все данные избирателей и тайна голосования находятся под надежной защитой.