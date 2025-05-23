Около 3 тысяч жителей Подмосковья обратились за помощью после укусов клещей

С начала сезона в медицинские учреждения Подмосковья обратились около трех тысяч жителей по поводу укусов клещей. Показатели остаются в пределах среднемноголетних значений.

Для профилактики клещевого энцефалита прививки получили 8,5 тысячи человек, включая более 2,6 тысячи детей. Специалисты обработали противоклещевыми средствами около двух тысяч гектаров, из которых 16% приходятся на территории детских лагерей. Всего в 2025 году планируют обработать территорию площадью пять тысяч гектаров.

Лабораторные исследования выявили возбудителей боррелиоза в 11% клещей и анаплазмоза — в 1,2%. Зарегистрировали 23 случая болезни Лайма, что в полтора раза меньше, чем за такой же период прошлого года. Случаев клещевого энцефалита не зафиксировали.

Роспотребнадзор продолжает контролировать ситуацию с клещевыми инфекциями в регионе.