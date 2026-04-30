Около 3 тысяч жителей Коломны приняли участие в голосовании по благоустройству
«Единая Россия» дала старт ежегодному онлайн‑голосованию за объекты благоустройства. Эти проекты войдут в новую Народную программу партии, одно из важных направлений которой — формирование комфортной городской среды.
Каждый житель страны старше 14 лет может повлиять на облик своего города: выбрать парки, скверы, набережные и другие общественные пространства, где давно необходимы перемены. В городском округе Коломна на голосовании стоят сразу три объекта: «Детский городок» на улице Пионерской, территория у дома № 46 на улице Ларцевы Поляны и сквер на Круговой улице в Озерах.
Разобраться с процессом онлайн-голосования жителям помогают волонтеры Подмосковья. Каждый активист движения прошел специальное обучение, и теперь ребята консультируют жителей и фиксируют результаты голосования через мобильное приложение. Волонтеры работают на специальных информационных точках, общественных пространствах, массовых мероприятиях. Их можно встретить даже в торговых центрах.
Уже почти 3 тысячи коломенцев и озерчан сделали свой выбор. Объект, который наберет максимум голосов, преобразится в 2027 году. Напомним, последний раз в аналогичном голосовании приняли участие почти 20 тысяч жителей округа. Тогда выиграла Советская площадь. Работы по благоустройству этой локации стартуют уже в этом сезоне.
Желающим рассказать о другой территории, которая требует преображения, но ее пока нет в списке на голосование, следует прийти в общественную приемную «Единой России» или заполнить электронную форму на сайте результат.рф.