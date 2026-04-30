Около 3 тысяч жителей Коломны приняли участие в голосовании по благоустройству

«Единая Россия» дала старт ежегодному онлайн‑голосованию за объекты благоустройства. Эти проекты войдут в новую Народную программу партии, одно из важных направлений которой — формирование комфортной городской среды.

Каждый житель страны старше 14 лет может повлиять на облик своего города: выбрать парки, скверы, набережные и другие общественные пространства, где давно необходимы перемены. В городском округе Коломна на голосовании стоят сразу три объекта: «Детский городок» на улице Пионерской, территория у дома № 46 на улице Ларцевы Поляны и сквер на Круговой улице в Озерах.

Разобраться с процессом онлайн-голосования жителям помогают волонтеры Подмосковья. Каждый активист движения прошел специальное обучение, и теперь ребята консультируют жителей и фиксируют результаты голосования через мобильное приложение. Волонтеры работают на специальных информационных точках, общественных пространствах, массовых мероприятиях. Их можно встретить даже в торговых центрах.