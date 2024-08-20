Около 3 тысяч участков под бизнес разместили на инвестпортале Подмосковья

Фото: Медиасток.рф

Инвестиционная карта Московской области отображает информацию о площадках, доступных для размещения бизнеса. В Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщили, что сегодня предпринимателям доступно около трех тысяч земельных участков.

Для удобства можно использовать фильтры, которые помогут найти участок с заданными параметрами. Предприниматель может ознакомиться с подробной информацией о выбранном наделе и подать заявку на его получение прямо с инвесткарты.

На карте можно найти более 120 земельных участков по программе «Земля за 1 рубль», еще 195 участков доступны бизнесу для проведения торгов.

Например, можно рассмотреть для бизнеса участок размером 0,5 гектара в городском округе Щелково. Он относится к категории сельскохозяйственного назначения.

Инвесткарта Московской области invest.mosreg.ru/investor/map создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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