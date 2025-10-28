Около 3 тысяч школьников Подмосковья посетили экскурсии по робототехнике

Около трех тысяч школьников Подмосковья посетили профориентационные экскурсии на интерактивной выставке «Робостанция». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Выставка стала одной из самых популярных среди школьников региона. Ученики 6–11 классов смогли узнать, как искусственный интеллект применяют в разных сферах экономики, и познакомились с последними достижениями в области робототехники. Помимо экспозиций, на площадке работали интерактивные зоны, где ребята сами управляли роботами и участвовали в небольших экспериментах.

Главная цель проекта — развить интерес школьников к инженерным и техническим профессиям, показать, как технологии формируют будущее. Мероприятие организовали по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который направлен на развитие цифровых компетенций у молодежи.